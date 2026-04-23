Musei e parchi archeologici statali gratis il 25 aprile

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, musei e parchi archeologici statali saranno accessibili senza costi di ingresso. L'apertura gratuita riguarda tutte le strutture gestite dallo Stato e si svolge in questa giornata di commemorazione nazionale. Questa iniziativa permette al pubblico di visitare gratuitamente i luoghi culturali e storici presenti sul territorio durante il fine settimana.

In occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente.Porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tanti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli, tra i quali il Museo Archeologico Nazionale, Castel Sant'Elmo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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