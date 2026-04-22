Visita guidata in occasione della Festa della Liberazione alla Galleria Alberoni

In questa settimana si svolge una visita guidata presso la Galleria Alberoni, in occasione della Festa della Liberazione. L’evento permette ai partecipanti di esplorare i tesori artistici e scientifici presenti nel Collegio Alberoni, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta. La visita si inserisce tra le iniziative dedicate a celebrare questa ricorrenza e si rivolge a un pubblico interessato alla cultura e alla storia del luogo.

Un’ulteriore occasione, in questa settimana, per scoprire i tesori artistici e scientifici del Collegio Alberoni.In occasione dell’81° anniversario della Liberazione infatti, sabato prossimo 25 aprile 2026 la Galleria Alberoni effettuerà un’apertura straordinaria e osserverà per l’occasione.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Visita guidata della Galleria dell’Accademia: il tempio di MichelangeloLa Galleria dell’Accademia è uno dei musei più importanti di Firenze e custodisce alcuni dei massimi capolavori della storia dell’arte. Franca Florio, musa e memoria: visita guidata al Museo della Ceramica per la festa della donnaImmaginate di varcare la soglia di un palazzo storico e ritrovarvi catapultati in un racconto che intreccia vite di donne, arte e profumo d’argilla. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 aprile 2026, Festa della Liberazione al PACT; Sabato 25 aprile la cerimonia in memoria della Liberazione; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; I Sentieri della Resistenza, in occasione della Festa della Liberazione una pedalata lungo la storia. Visita guidata in occasione della Festa della Liberazione alla Galleria AlberoniUn’ulteriore occasione, in questa settimana, per scoprire i tesori artistici e scientifici del Collegio Alberoni. In occasione dell’81° anniversario della Liberazione infatti, sabato prossimo 25 ... ilpiacenza.it I Sentieri della Resistenza, in occasione della Festa della Liberazione una pedalata lungo la storiaDomenica 26 aprile si terrà un evento dal forte valore simbolico: una pedalata lungo i Sentieri della Resistenza, un’iniziativa che unisce sport, memoria e territorio nel fine settimana dedicato all ... rivieratime.news 25 APRILE – FESTA DELLA LIBERAZIONE Il Sindaco Luca Di Stefano invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del 25 Aprile, giornata simbolo dei valori di libertà, democrazia e pace. Quest’anno, per onorare degnamente la cerimonia, asc - facebook.com facebook