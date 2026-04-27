Festa dei Lavoratori | apertura straordinaria della Galleria Alberoni
In occasione della Festa dei Lavoratori, la Galleria Alberoni effettuerà un’apertura straordinaria venerdì 1° maggio, dopo quella già programmata per il 25 aprile. Durante questa giornata, sarà possibile visitare la galleria con una visita guidata dedicata ai visitatori. La struttura rimarrà aperta al pubblico per consentire l’accesso ai tesori presenti all’interno. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle aperture speciali previste per questa festività.
Un’ulteriore apertura straordinaria della Galleria Alberoni, dopo quella dello scorso 25 aprile.In occasione della Festa dei Lavoratori infatti, venerdì prossimo 1° maggio, la Galleria Alberoni effettuerà un’apertura straordinaria proponendo al pubblico una visita guidata alla scoperta dei tesori.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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