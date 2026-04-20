Bimbi tolti alla famiglia e offese agli assistenti sociali Monni | Attacco a valori fondanti della nostra comunità

Da arezzonotizie.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa settimana a San Sepolcro, in provincia di Arezzo, sono state scritte insulti contro le assistenti sociali coinvolte in un procedimento di allontanamento di due bambini dai genitori. I bambini, di quattro e nove anni, erano stati affidati a seguito di un provvedimento motivato dall’assenza di determinate condizioni familiari. L’episodio ha suscitato reazioni e critiche riguardo alla tutela dei minori e alla funzione delle figure coinvolte nel procedimento.

Scritte contro le assistenti sociali. E’ accaduto la settimana scorsa a San Sepolcro in provincia di Arezzo e riguarda le dipendenti coinvolte nell’allontanamento, mesi fa, di due bambini di quattro e nove anni dai genitori a Caprese Michelangelo: un provvedimento motivato dall’assenza di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Bimbi tolti a un'altra famiglia nel bosco, parla la sindaca di Caprese - Storie italiane 05/12/2025

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