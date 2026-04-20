Bimbi tolti alla famiglia e offese agli assistenti sociali Monni | Attacco a valori fondanti della nostra comunità

La scorsa settimana a San Sepolcro, in provincia di Arezzo, sono state scritte insulti contro le assistenti sociali coinvolte in un procedimento di allontanamento di due bambini dai genitori. I bambini, di quattro e nove anni, erano stati affidati a seguito di un provvedimento motivato dall’assenza di determinate condizioni familiari. L’episodio ha suscitato reazioni e critiche riguardo alla tutela dei minori e alla funzione delle figure coinvolte nel procedimento.

Scritte contro le assistenti sociali. E’ accaduto la settimana scorsa a San Sepolcro in provincia di Arezzo e riguarda le dipendenti coinvolte nell’allontanamento, mesi fa, di due bambini di quattro e nove anni dai genitori a Caprese Michelangelo: un provvedimento motivato dall’assenza di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Bimbi tolti a un'altra famiglia nel bosco, parla la sindaca di Caprese - Storie italiane 05/12/2025 Notizie correlate Famiglia nel bosco, lettera della madre contro assistenti sociali e struttura: "Bugie, bimbi traumatizzati"Catherine Birmingham, la madre di quella che è ormai conosciuta ai più come la famiglia nel bosco di Palmoli, ha scritto una lettera in cui si è... “Come stavano i bimbi”. Famiglia nel bosco, l’annuncio della Garante per l’Infanzia coinvolge le assistenti socialiLa vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco continua a tenere alta l’attenzione mediatica, suscitando un dibattito che in questi giorni ha... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La vita dei tre bimbi della famiglia del bosco è stata stravolta: i consulenti dei Trevallion contro la dieta a base di zuccheri e la tv tutti i giorni; Famiglia nel bosco di Caprese e figli tolti ai genitori: muri imbrattati a Sansepolcro con scritte come a Vasto; I bambini tolti alla famiglia, il centro storico imbrattato di rosso, le indagini. Il punto sul caso Caprese; Raid vandalico a Sansepolcro, il Comune: Gesto inqualificabile, indagini in corso. I bambini tolti alla famiglia, il centro storico imbrattato di rosso, le indagini. Il punto sul caso CapreseMuri imbrattati di vernice rossa, scritte offensive e simboli inquietanti: un grave atto di vandalismo ha colpito la notte scorsa il centro storico di Sansepolcro, lasciando dietro di sé danni materia ... corrierediarezzo.it Famiglia nel bosco e bambini tolti ai genitori, il duro attacco agli autori delle scritte: Gravi violazioni penali. Vanno trovatiComportamenti che nulla hanno a che vedere con il confronto civile e che devono essere condannati con fermezza: ai lavoratori coinvolti va la mia piena e concreta solidarietà, unitamente all’impegno ... corrierediarezzo.it