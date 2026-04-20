La scorsa settimana, sono state trovate scritte offensive rivolte alle assistenti sociali in diverse zone della città. Le parole sono state cancellate o imbrattate muri pubblici e privati, suscitando reazioni di sdegno da parte delle autorità locali. Il sindaco ha condannato pubblicamente gli atti, definendoli un attacco ai principi fondamentali della comunità. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per identificare i responsabili.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Scritte contro le assistenti sociali. E’ accaduto la settimana scorsa a Sansepolcro e riguarda le dipendenti coinvolte nell’allontanamento, mesi fa, d i due bambini di quattro e nove anni dai genitori a Caprese Michelangelo: un provvedimento motivato dall’assenza di rapporti con il mondo esterno a cui i due minori sarebbero stati costretti, dalla mancata frequenza scolastica obbligatoria e da alcune questioni sanitarie, legate a vaccinazioni e assistenza pediatrica. “Non possiamo accettare che si alimenti un clima di ostilità verso chi lavora per il bene collettivo” commenta l’assessora alla sanità e alle politiche sociale della Toscana Monia Monni, che esprime piena solidarietà alle colleghe oggetto di gravi forme di intimidazione e delegittimazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Offese a assistenti sociali, Monni: “Attacco a valori fondanti della nostra comunità”

Notizie correlate

Leggi anche: Bimbi tolti alla famiglia e offese agli assistenti sociali, Monni: "Attacco a valori fondanti della nostra comunità"

La Costituzione compie 80 anni: memoria e valori fondanti della RepubblicaIl 2026 rappresenta l’80esimo anniversario della redazione della Costituzione della Repubblica Italiana: il referendum del 2 giugno 1946, prime...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Vandali a Vasto: imbrattati casa famiglia, sede dei servizi sociali e commissariato; Affidi Bibbiano, scritte choc comparse sul palazzo del Comune: Giudici e assistenti sociali nazisti; Raid notturno: imbrattate le pareti di servizi sociali, commissariato, parrocchia e scuola; I bambini tolti alla famiglia, il centro storico imbrattato di rosso, le indagini. Il punto sul caso Caprese.

Offese a assistenti sociali, Monni: Attacco a valori fondanti della nostra comunitàArezzo, 20 aprile 2026 – Scritte contro le assistenti sociali. E’ accaduto la settimana scorsa a Sansepolcro e riguarda le dipendenti coinvolte nell’allontanamento, mesi fa, di due bambini di quattro ... lanazione.it

Vandali a Vasto: imbrattati casa famiglia, sede dei servizi sociali e commissariatoScritte sui muri legate alla vicenda della famiglia del bosco, con offese a magistrati, forze dell’ordine e assistenti sociali ... rainews.it

Continuano le offese e gli insulti dei repressi e leoni da tastiera. Vi dico chiaramente che NON mi piegherete. Ricordo alle persone perbene di denunciare sempre, come sto facendo anche io, perché la non è libertà di parola. È solo - facebook.com facebook

Continuano le offese e gli insulti dei repressi e leoni da tastiera. Vi dico chiaramente che NON mi piegherete. Ricordo alle persone perbene di denunciare sempre, come sto facendo anche io, perché la violenza digitale non è libertà di parola. È solo violenza. x.com