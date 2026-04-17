Aerei nei cieli di Firenze perché | il rombo delle Frecce Tricolori le prove per lo show

Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, molti cittadini hanno ascoltato il rumore degli aerei che sorvolavano Firenze. Il motivo di questo passaggio è legato alle prove per uno spettacolo aereo che si terrà prossimamente. Durante la giornata, sono stati osservati diversi velivoli in volo sopra il centro storico. La presenza di questi aerei ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori presenti in città.

Firenze, 17 aprile 2026 – Aerei sulla città di Firenze: nel pomeriggio di venerdì 17 aprile in tanti hanno sentito il rombo dei velivoli in cielo. Si tratta delle Frecce Tricolori, che effettuano le prove dello show che andrà in scena nella mattinata di sabato 18 aprile intorno alle 11. Uno show dedicato agli allievi della scuola dell’Aeronautica militare “Douhet”, che ha sede alle Cascine e che vedrà proprio sabato ragazze e ragazzi partecipare al giuramento. Un momento solenne, un momento di grande emozione dopo un importante percorso di studi. https:www.lanazione.itvideofrecce-tricolori-le-prove-di-sorvolo-sul-centro-di-firenze-e1t3n47o E saranno le Frecce Tricolori, con la loro scia bianca, rossa e verde a rendere questo sabato ancora più speciale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aerei nei cieli di Firenze, perché: il rombo delle Frecce Tricolori, le prove per lo show Notizie correlate Spettacolo nei cieli del Ravennate: si ammirano le evoluzioni acrobatiche delle Frecce TricoloriCinque velivoli della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare hanno effettuato una sessione di addestramento nei cieli romagnoli Tutti con il... Leggi anche: Frecce Tricolori, le prove di sorvolo sul centro di Firenze Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il passaggio delle Frecce Tricolori su Firenze: gli orari e i giorni dello spettacolo; Salta lo show delle Frecce Tricolori a Bari: l'8 maggio solo un 'sorvolo' per San Nicola; Le Frecce Tricolori sui cieli di Firenze; Frecce Tricolori in volo a Istrana: al via gli addestramenti fuori sede. Frecce Tricolori a Firenze, dove vederle: i punti migliori in cittàSabato 18 aprile il giuramento degli allievi della Douhet alle Cascine, prove già oggi: ecco i luoghi ideali per godersi lo spettacolo nei cieli ... lanazione.it Le Frecce Tricolori sui cieli di FirenzeFIRENZE: C'è attesa per il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale. L'occasione è il giuramento dei 33 allievi e allieve dell'Istituto Douhet. Ecco quando ... toscanamedianews.it Le Frecce Tricolori colorano il cielo della Maremma Le prove in corso in vista del prossimo evento, tra scie perfette e teste all’insù ovunque. Uno spettacolo che non passa mai inosservato e che ogni volta riesce a fermare tutto, anche solo per qualche s facebook