La Festa della Fragola tre giorni golosi a ritmo di musica e risate | gran finale con Lil Jolie e Cristina D' Avena

La decima edizione della Festa della Fragola si svolgerà dal 15 al 17 maggio, offrendo tre giorni di eventi dedicati ai golosi. La manifestazione prenderà il via alle 17 di martedì e proseguirà con musica e momenti di svago, culminando nel concerto di Lil Jolie e Cristina D'Avena. La festa si svolge in una località che ospita questa tradizione annuale, attirando pubblico di diverse età.

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