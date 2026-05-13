La Festa della Fragola tre giorni golosi a ritmo di musica e risate | gran finale con Lil Jolie e Cristina D' Avena
La decima edizione della Festa della Fragola si svolgerà dal 15 al 17 maggio, offrendo tre giorni di eventi dedicati ai golosi. La manifestazione prenderà il via alle 17 di martedì e proseguirà con musica e momenti di svago, culminando nel concerto di Lil Jolie e Cristina D'Avena. La festa si svolge in una località che ospita questa tradizione annuale, attirando pubblico di diverse età.
Il 15 maggio, alle ore 17, prenderà il via ufficialmente la decima edizione della “Festa della Fragola”. Appuntamento nella villa comunale di Parete.L’associazione ‘La Tenda’, organizzatrice dell’evento che durerà tre giorni (fino al 17 maggio), ha curato ogni dettaglio predisponendo anche un.🔗 Leggi su Casertanews.it
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