Spettacoli musica mercatini e tanto altro | a Fiorenzuola torna la festa di primavera

Da ilpiacenza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, Fiorenzuola ospiterà la quarantaseiesima edizione della festa di primavera, organizzata dalla Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. La manifestazione offrirà spettacoli, musica, mercatini e altre attività, coinvolgendo la comunità locale e visitatori. L’evento, ormai consolidato, si svolgerà nel centro della città, con diverse iniziative rivolte a tutte le fasce di pubblico. La festa rappresenta un appuntamento tradizionale che si ripete ogni anno a primavera.

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Torna la “festa fiorenzuolana di primavera”: da venerdì 22 a domenica 24 maggio, a Fiorenzuola, è infatti in programma l’edizione 2026 - la quarantaseiesima - della storica manifestazione organizzata dalla Pro loco di Fiorenzuola, in collaborazione con il Comune, pronta ancora una volta ad. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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