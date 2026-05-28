Festa del Sacrificio oltre 5.500 fedeli e un rito di conversione | Nessuna forzatura siamo tutti uguali

Oltre 5.500 musulmani si sono radunati mercoledì mattina alla Fiera di Forlì per partecipare alla Eid-ul-Adha, la Festa del Sacrificio. Durante l’evento, si è svolto anche un rito di conversione, con i partecipanti che hanno affermato di essere tutti uguali e di non aver subito forzature. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle pratiche religiose, con momenti di preghiera e di pace.

Una folla di fedeli, unita nel segno della preghiera, della pace e dell'integrazione. Oltre 5.500 musulmani si sono dati appuntamento mercoledì mattina alla Fiera di Forlì, in via Punta di Ferro, per celebrare la Eid-ul-Adha, ovvero la Festa del Sacrificio. Si tratta del rito che rende omaggio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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