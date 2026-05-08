Una discussione online ha preso piede dopo la pubblicazione di un video su un social network, nel quale si vede un uomo di colore, probabilmente di origine africana, che morde un albero mentre alcuni turisti osservano con espressione sorpresa. Il video è stato condiviso da un esponente di un partito politico e ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla rappresentazione di certi episodi sui social.

Una bufera social. Al centro c’è il vicepresidente del Consiglio comunale e esponente di Fratelli d’Italia, Alessandro Draghi, che ha pubblicato un video in cui si vede un uomo di colore – forse un indigeno della Tanzania – intento a mordere un albero, sotto lo sguardo perplesso dei turisti. Nel post Draghi ha scritto: "Non sono mai stato suprematista, anzi ho profondo rispetto delle culture ancestrali e non globalizzate. Ma non mi venite a raccontare che siamo tutti uguali e che l’integrazione sia cosa facile". A quel punto non sono mancati i commenti. Un utente, ad esempio, si è rivolto all’esponente FdI e ha scritto "Ogni cultura ha le proprie tradizioni e usi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Non siamo tutti uguali". Bufera su Draghi

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