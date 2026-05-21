L’8 Maggio | c’era una volta la Festa della Vittoria
L’8 maggio di ottant’anni fa, molte persone si radunarono in piazza per celebrare la fine della Seconda guerra mondiale in Europa. Sono ancora vivi i ricordi di chi, in quegli giorni, partecipò ai festeggiamenti, e spesso si sente dire “Io c’ero!” dai nonni che furono testimoni di quegli eventi. Le celebrazioni di allora rappresentarono un momento di gioia collettiva, segnato da manifestazioni e raduni pubblici. La data resta uno dei simboli storici di quella vittoria.
“Io c’ero!” Iniziano così i racconti dei nonni che 80 anni fa erano in piazza a festeggiare “l’8 maggio - Festa della Vittoria in Europa ”. Tutt’Italia si fermò quel giorno a ricordare i caduti, ad abbracciare i reduci civili e militari dai campi di internamento in Germania, a cantare con i partigiani sotto le bandiere tricolori. Era festa nazionale sancita dall’art.3 del Decreto Luogotenenziale n. 185 del 22041946 assieme al 4 novembre, al primo maggio ed al 25 aprile. Era un giorno di festa a tutti gli effetti civili, con gli edifici pubblici imbandierati: i lavoratori quel giorno erano pagati; fornai fruttivendoli macellai ed ambulanti lavorarono solo fino alle ore 13; le scuole erano chiuse ed i giornali in edicola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
CHE GOSSIP: ENTRA UN NUOVO MEMBRO NELLO SNACK CLUB E CIAMY IMPAZZISCE PER LUI!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Non c’era una visione comune”: i legali lasciano la difesa della famiglia del bosco. È la seconda volta
In aeroporto per accogliere la famiglia, arrestato dalla polizia: era ricercato per tentato omicidio. Ed era già sfuggito una voltaMalpensa (Varese) – Era ricercato per un tentato omicidio a causa del quale era stato condannato a scontare un anno e un mese di reclusione; la...
In occasione della Festa della Mamma, AVIS Comunale di Brindisi ODV, in collaborazione con il Centro Trasfusionale della ASL Brindisi, organizza una raccolta straordinaria di sangue domenica 10 maggio, dalle ore 8.00 alle 12.00, in Piazza della Vittoria a B facebook
Matteo Salvini (@matteosalvinimi) / Posts / X x.com
Cambio di vibe per una vittoria australiana? reddit
Scudetto Inter, la festa nerazzurra in piazza Duomo a Milano(LaPresse) - Domenica sera l'Inter ha lasciato San Siro a bordo di un bus scoperto per festeggiare la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia ... stream24.ilsole24ore.com
Festa della Mamma, perché la data cambia ogni anno? Il motivo (poco noto) per cui non si festeggia più l'8 maggioOrigini antiche, evoluzione politica e religiosa: la festa della mamma è la seconda domenica di maggio. Scopriamo perché ... nostrofiglio.it