L’8 maggio di ottant’anni fa, molte persone si radunarono in piazza per celebrare la fine della Seconda guerra mondiale in Europa. Sono ancora vivi i ricordi di chi, in quegli giorni, partecipò ai festeggiamenti, e spesso si sente dire “Io c’ero!” dai nonni che furono testimoni di quegli eventi. Le celebrazioni di allora rappresentarono un momento di gioia collettiva, segnato da manifestazioni e raduni pubblici. La data resta uno dei simboli storici di quella vittoria.

“Io c’ero!” Iniziano così i racconti dei nonni che 80 anni fa erano in piazza a festeggiare “l’8 maggio - Festa della Vittoria in Europa ”. Tutt’Italia si fermò quel giorno a ricordare i caduti, ad abbracciare i reduci civili e militari dai campi di internamento in Germania, a cantare con i partigiani sotto le bandiere tricolori. Era festa nazionale sancita dall’art.3 del Decreto Luogotenenziale n. 185 del 22041946 assieme al 4 novembre, al primo maggio ed al 25 aprile. Era un giorno di festa a tutti gli effetti civili, con gli edifici pubblici imbandierati: i lavoratori quel giorno erano pagati; fornai fruttivendoli macellai ed ambulanti lavorarono solo fino alle ore 13; le scuole erano chiuse ed i giornali in edicola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’8 Maggio: c’era una volta la Festa della Vittoria

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