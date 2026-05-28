Festa dei Bisi a Peseggia ricco stand gastronomico musica da ballare e mercatini

Dal 29 maggio all’8 giugno, a Peseggia di Scorzè, si svolge la 54ª Festa dei Bisi. La manifestazione include uno stand gastronomico, musica da ballare e mercatini. È uno degli eventi più noti della zona veneziana.

Dal 29 maggio all’8 giugno Peseggia di Scorzè ospita la 54ª edizione della tradizionale Festa dei Bisi, uno degli appuntamenti gastronomici più conosciuti del territorio veneziano.La manifestazione celebra il celebre Biso De.Co. di Peseggia, eccellenza agricola locale a denominazione comunale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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