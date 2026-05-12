Festa dei Bisi a Peseggia ricco stand gastronomico e tanto divertimento
Dal 29 maggio all’8 giugno, Peseggia di Scorzè ospita la 54ª edizione della Festa dei Bisi, un evento che richiama molti visitatori ogni anno. La manifestazione offre uno stand gastronomico con piatti tipici e un programma ricco di momenti di intrattenimento per grandi e piccoli. La festa rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale e richiama appassionati e residenti della zona.
Dal 29 maggio all’8 giugno Peseggia di Scorzè ospita la 54ª edizione della tradizionale Festa dei Bisi, uno degli appuntamenti gastronomici più conosciuti del territorio veneziano.La manifestazione celebra il celebre Biso De.Co. di Peseggia, eccellenza agricola locale a denominazione comunale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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