Festa dei Bisi a Peseggia ricco stand gastronomico e tanto divertimento

Dal 29 maggio all’8 giugno, Peseggia di Scorzè ospita la 54ª edizione della Festa dei Bisi, un evento che richiama molti visitatori ogni anno. La manifestazione offre uno stand gastronomico con piatti tipici e un programma ricco di momenti di intrattenimento per grandi e piccoli. La festa rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale e richiama appassionati e residenti della zona.

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