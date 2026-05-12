Festa dei Bisi a Peseggia 2026 ricco stand gastronomico e tanto divertimento

Dal 29 maggio all’8 giugno, Peseggia di Scorzè accoglie la 54ª Festa dei Bisi, evento che richiama molti visitatori grazie allo stand gastronomico e alle attività di intrattenimento. La manifestazione, ormai consolidata nel calendario locale, propone piatti tradizionali e momenti di divertimento per tutta la famiglia. La festa rappresenta un appuntamento annuale molto atteso dagli abitanti della zona e dai turisti interessati alle tradizioni culinarie del territorio veneziano.

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