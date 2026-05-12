Festa dei Bisi a Peseggia 2026 ricco stand gastronomico e tanto divertimento
Dal 29 maggio all’8 giugno, Peseggia di Scorzè accoglie la 54ª Festa dei Bisi, evento che richiama molti visitatori grazie allo stand gastronomico e alle attività di intrattenimento. La manifestazione, ormai consolidata nel calendario locale, propone piatti tradizionali e momenti di divertimento per tutta la famiglia. La festa rappresenta un appuntamento annuale molto atteso dagli abitanti della zona e dai turisti interessati alle tradizioni culinarie del territorio veneziano.
Dal 29 maggio all’8 giugno Peseggia di Scorzè ospita la 54ª edizione della tradizionale Festa dei Bisi, uno degli appuntamenti gastronomici più conosciuti del territorio veneziano.La manifestazione celebra il celebre Biso De.Co. di Peseggia, eccellenza agricola locale a denominazione comunale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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