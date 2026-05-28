Un artista di Pesaro ha creato un nuovo catalogo dedicato alle sue opere in ceramica. Le sue creazioni trasformano la maiolica in un racconto visivo, riflettendo uno stile riconoscibile e personale. La pubblicazione raccoglie le sue realizzazioni più recenti, offrendo uno sguardo dettagliato sulla sua produzione artistica. La sua attività si concentra sulla valorizzazione della tradizione ceramica attraverso interpretazioni contemporanee.

C’è un uomo che ha fatto della ceramica una lingua, della maiolica un racconto e di Pesaro quasi una devozione. È Ferruccio Mengaroni, artista nato nel 1875 e morto nel 1925, protagonista indiscusso della ceramica pesarese, al quale i Musei Civici dedicano la mostra "Ferruccio Mengaroni. Genio della ceramica", visitabile fino al 7 giugno. Ora quella storia diventa anche un libro: domani alle 17.30, nella corte di Palazzo Mosca, sarà presentato il catalogo della mostra, edito da Maggioli Turismo e Cultura. Non un semplice volume di accompagnamento, ma una pubblicazione pensata per restituire l’intero mondo di Mengaroni: le opere, la vita, i luoghi, le radici familiari, la forza di un artista che la città continua a sentire come parte della propria identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferruccio Mengaroni. Un nuovo catalogo per rileggere il genio

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