Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile 2026, la Galleria Arti Visive di via delle Beccherie a Matera ha ospitato la presentazione del nuovo catalogo dedicato alla nona edizione della rassegna internazionale di arte visuale, intitolata Matera l’Arte che unisce 2. La manifestazione si svolge con 27 appuntamenti, coinvolgendo diversi artisti e spazi espositivi della città. La pubblicazione raccoglie le immagini e le informazioni principali sugli eventi e le opere presentate nel corso della kermesse.

Il tardo pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile 2026, ha la Galleria Arti Visive di via delle Beccherie 41 a Matera animata dal lancio ufficiale del volume dedicato alla nona edizione della rassegna internazionale di arte visuale denominata Matera l’Arte che unisce 2.0. L’evento, orchestrato dal MIP (Matera International Photography APS-ETS), ha presentato il catalogo che documenta un percorso artistico e culturale di ampio respiro, focalizzato sul concetto di nuovo umanesimo legato alla transdisciplinarità. La platea presente nella galleria materana ha assistito all’illustrazione del testo curato da Cantore e Di Gennaro, i quali hanno guidato la discussione insieme alla storica dell’arte Fiorella Fiore e al giornalista Gurrado.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, nasce il nuovo catalogo: 27 appuntamenti per l’arte 2.0

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