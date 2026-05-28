Il CEO di Ferrari ha risposto ai critici affermando di essere abituato a fare ciò che dice. Ha dichiarato di pensare poco alle critiche e di ricevere feedback positivi dai clienti. La sua comunicazione si è concentrata sulla fiducia nelle decisioni aziendali e sui risultati ottenuti, senza fare riferimenti specifici a commenti esterni. La conversazione si è poi spostata su altri temi, come Lamborghini.

Dopo tre giorni di impegni istituzionali ma anche di critiche a volte feroci, Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari, non si sottrae alle domane sulla Luce, la prima auto elettrica del marchio di Maranello. Lo ha fatto dal palco del Motor Valley Fest di Modena. "Nella vita sono abituato a fare ciò che dico io, non ciò che mi dicono gli altri" ha detto Vigna in quella che sembra una replica in primo luogo a Luca Cordero di Montezemolo. L'ex numero uno della rossa martedì 26 maggio aveva detto: "Spero che si tolga il Cavallino almeno da quella macchina". "In realtà penso poco alle critiche, mi piace lavorare sul futuro", ha spiegato Vigna, rivendicando "un approccio scientifico" nella progettazione della nuova vettura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari Luce, Vigna ai critici: "Abituato a fare ciò che dico"

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