Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha spiegato di impegnarsi per contribuire alle necessità della squadra, sottolineando di essere disponibile a svolgere vari ruoli e compiti che gli vengono assegnati, sempre nel tentativo di aiutare il gruppo. Ha anche aggiunto che, se gli viene concessa libertà di azione, cerca di fare tutto il possibile per supportare la squadra in ogni modo.

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all'Équipe: ecco le sue dichiarazioni tra rossoneri e 'Bleus'. Sul cambio ruolo in Italia: «Non è stato necessariamente quello che si pensa. Il primo anno ci sono state due fasi, in primis ho imparato molto dal punto di vista tattico. Prima ero un giocatore più istintivo, oggi sono più disciplinato. Cerco di rispettare meglio le consegne, di leggere meglio il gioco. Cerco di fare ciò che serve alla squadra. Non è solo recuperare palloni. Bisogna anche saper costruire, aiutare i compagni, essere ben posizionati. Sono al servizio della squadra. Se l’allenatore dice qualcosa io sono a sua disposizione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Fofana: “Cerco di fare ciò che serve alla squadra. Ma sono fare anche altre cose e se mi lasciano fare …”

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