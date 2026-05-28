La Ferrari Luce si distingue per diverse soluzioni tecniche e tecnologiche innovative. La vettura utilizza materiali leggeri e tecnologie avanzate per migliorare le prestazioni e l’efficienza. Tra gli aspetti principali, il sistema di motorizzazione elettrica, componenti aerodinamici ottimizzati e tecnologie di gestione energetica. La progettazione si concentra anche su sistemi di raffreddamento e sulla distribuzione dei pesi, per garantire stabilità e risposta dinamica. Questi elementi costituiscono l’insieme delle scelte tecniche alla base della vettura.

Non c'è cosa più difficile per un costruttore come Ferrari, storicamente sinonimo di motori a benzina ad altissime prestazioni, che presentare un nuovo modello mosso esclusivamente da propulsori elettrici. La pressione è altissima, perché anche se a batterie, deve comunque "essere una Ferrari" dalla prima all'ultima vite. Ovvero, qualcosa che garantisca prestazioni elevatissime, forte di un corredo tecnologico all'avanguardia, ma allo stesso tempo un vero coinvolgimento alla guida, emozioni forti, che la rendano oggetto impossibile del desiderio per gli appassionati. E per realizzare una vettura all'altezza del Cavallino che monta sul cofano, stavolta in quel di Maranello hanno quasi dovuto "reinventare la ruota". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari Luce, perché è fatta così? Otto segreti tecnici della rossa elettrica

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