Ferrari Luce | com' è fatta l' elettrica di Maranello

Da gazzetta.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La prima Ferrari elettrica presenta una potenza elevata e una tecnologia avanzata per gestire grandi quantità di energia. La vettura è dotata di un sistema di propulsione elettrica e di componenti progettati per ottimizzare le prestazioni. La struttura integra tecnologie per la distribuzione dell’energia e sistemi di raffreddamento specifici. La progettazione si concentra sull’efficienza e sulla sicurezza, con dettagli tecnici studiati per integrare l’elettrico senza compromettere le caratteristiche tipiche del marchio.

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Com'è fatta in dettaglio la prima Ferrari elettrica della storia. Dalla potenza elevatissima alla tecnologia sofisticata per gestire tutta questa energia. Per Maranello questo non è solo uno spartiacque ideologico, ma prima di tutto tecnologico, poiché insieme a quest’auto è nato l’e-building che permetterà a Ferrari di avere il totale controllo in materia di elettrificazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Ferrari Luce: com'è fatta l'elettrica di Maranello
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Ferrari LUCE: ecco gli INTERNI della prima Elettrica di Maranello

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