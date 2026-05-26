Ferrari Luce | com' è fatta l' elettrica di Maranello
La prima Ferrari elettrica presenta una potenza elevata e una tecnologia avanzata per gestire grandi quantità di energia. La vettura è dotata di un sistema di propulsione elettrica e di componenti progettati per ottimizzare le prestazioni. La struttura integra tecnologie per la distribuzione dell’energia e sistemi di raffreddamento specifici. La progettazione si concentra sull’efficienza e sulla sicurezza, con dettagli tecnici studiati per integrare l’elettrico senza compromettere le caratteristiche tipiche del marchio.
Com'è fatta in dettaglio la prima Ferrari elettrica della storia. Dalla potenza elevatissima alla tecnologia sofisticata per gestire tutta questa energia. Per Maranello questo non è solo uno spartiacque ideologico, ma prima di tutto tecnologico, poiché insieme a quest’auto è nato l’e-building che permetterà a Ferrari di avere il totale controllo in materia di elettrificazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ferrari LUCE: ecco gli INTERNI della prima Elettrica di Maranello
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