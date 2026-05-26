Ferrari Luce | com' è fatta l' elettrica di Maranello

Notizia in breve

La prima Ferrari elettrica presenta una potenza elevata e una tecnologia avanzata per gestire grandi quantità di energia. La vettura è dotata di un sistema di propulsione elettrica e di componenti progettati per ottimizzare le prestazioni. La struttura integra tecnologie per la distribuzione dell’energia e sistemi di raffreddamento specifici. La progettazione si concentra sull’efficienza e sulla sicurezza, con dettagli tecnici studiati per integrare l’elettrico senza compromettere le caratteristiche tipiche del marchio.