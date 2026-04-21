Ferrari Luce sul prezzo della prima elettrica | 550mila euro
Si sono diffuse le prime indiscrezioni sul prezzo di listino della Ferrari Luce, la prima vettura totalmente elettrica prodotta dalla casa automobilistica. La vettura rappresenta il debutto ufficiale del marchio nel settore delle auto senza motore a combustione. Secondo quanto riportato, il prezzo di partenza si aggirerebbe intorno ai 550 mila euro. La presentazione ufficiale della vettura è attesa nei prossimi mesi.
Prime indiscrezioni sul prezzo di listino della Ferrari Luce, vettura che inaugura ufficialmente il nuovo corso nell’elettrico puro del Cavallino rampante. Secondo l’agenzia Bloomberg, si partirebbe da 550mila euro, prezzo che potrebbe subire variazioni intorno all’10%. Da Maranello nessun commento, in attesa del lancio mondiale di Luce il prossimo 25 maggio a Roma. Se confermato, questo listino porrebbe la novità dalla scossa totale al di sopra della “cugina” di casa Ferrari, Purosangue (motore V12 aspirato da 6.5 litri e 725 cavalli di potenza), che viene venduta a partire da 450mila euro. La decisione relativa al prezzo elevato indica la volontà di posizionare il primo modello a batteria al vertice della gamma allo scopo di privilegiare l’esclusività e far da calamita verso la clientela più facoltosa di riferimento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ferrari LUCE: ecco gli INTERNI della prima Elettrica di Maranello
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Una raccolta di contenuti
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