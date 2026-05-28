Ferrari Luce elettrica | quando l’innovazione cancella l’aura

Da ilfattoquotidiano.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Ferrari presenta la sua prima vettura elettrica, segnando un passo importante nel settore automobilistico. L’evento va oltre l’innovazione tecnica, rappresentando un cambiamento culturale per il marchio. La produzione di questa auto elettrica ha implicazioni che vanno oltre il settore industriale, coinvolgendo anche l’immagine e la tradizione del brand. La nuova vettura segna una svolta nel modo di concepire le auto sportive di lusso, con un impatto che si estende oltre i confini tecnici.

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di Lucio Aquilina – designer L’arrivo della Ferrari elettrica non è soltanto un evento industriale. È un test culturale. Non riguarda solo motori o mercati finanziari: riguarda la possibilità che un oggetto perda il proprio linguaggio mentre tenta di adattarsi al futuro. Le reazioni del mercato successive alla presentazione non raccontano un problema tecnico o commerciale. Segnalano qualcosa di più sottile: una possibile frattura percettiva tra ciò che il marchio rappresentava e ciò che oggi comunica. In altre parole: una crisi di senso. Ferrari non ha mai venduto soltanto automobili. Ha venduto un’esperienza percettiva totale: tensione delle superfici, suono, vibrazione, ritualità meccanica, proporzioni e memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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