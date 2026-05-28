Tre studenti di Ferrara hanno vinto il RockAFE con un brano inedito, ottenendo così il diritto di registrarlo in studio. La vittoria è stata schiacciante e inattesa. Ora il trio sannita si prepara a incidere il pezzo, dopo aver superato diverse fasi di selezione. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani musicisti, ma solo loro sono riusciti a conquistare il primo posto. La registrazione dell’inedito è prevista nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un successo tanto inatteso quanto schiacciante per tre studenti del Liceo Artistico di Benevento che hanno preso parte al RockAFE di Ferrara, manifestazione ultratrentennale dedicata alla musica che ha avuto, nel corso del tempo un incremento di importanza nel mondo della musica. Emma Tresca, basso e voce, Giulio Servodio, chitarra e voce, e Domenico Preziuso, batteria, hanno vinto con 34 punti di vantaggio rispetto alla seconda. Un plebiscito per la giuria tecnica, una casa discografica, che ne ha apprezzato le doti e soprattutto il grado di preparazione del trio nel complesso. Per loro, adesso, potrebbero aprirsi le porte della grande musica ma l’importante sarà farlo gradualmente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ferrara, trio sannita trionfa al RockAFE: ora la registrazione dell’inedito

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