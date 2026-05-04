Al Roma Videoclip 2026, il artista sannita Vemo ha vinto il premio con il brano “Giada”. Il videoclip, che affronta il tema della violenza di genere, è stato riconosciuto per la sua capacità di comunicare un messaggio forte attraverso le immagini. La premiazione si è svolta in una cerimonia dedicata ai videoclip musicali, attirando la partecipazione di diversi professionisti del settore.

Il lavoro, prodotto da Daniele Urciuolo per Alfiere Productions, affronta una tematica di forte impatto sociale come la violenza di genere, arricchito dalla partecipazione di Giulia Provvedi de Le Donatella. Un progetto che unisce qualità artistica e impegno, premiato per la capacità di raccontare con sensibilità una realtà complessa. Il brano è prodotto da Antonio Procino. “Ricevere questo premio è un’emozione enorme – dichiara Vemo – soprattutto perché ‘Giada’ nasce dal bisogno di dare voce a un tema delicato come la violenza di genere. Sapere che questo messaggio è arrivato e ha colpito è per me il riconoscimento più grande”. L’artista ha...🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Il sannita Vemo trionfa al Roma Videoclip 2026 con il brano “Giada”

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