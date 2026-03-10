Jazz a Ferrara | il trio d’élite Hays Morgan e Ballard

Il Torrione San Giovanni a Ferrara ospiterà mercoledì 11 marzo un evento musicale che coinvolge tre artisti di fama internazionale nel mondo del jazz. Hays, Morgan e Ballard si esibiranno insieme per la prima volta in un progetto comune, offrendo al pubblico un concerto che riunisce musicisti di alto livello provenienti da diverse parti del mondo.

Il Torrione San Giovanni a Ferrara ospiterà mercoledì 11 marzo un incontro musicale unico, dove tre stelle del jazz internazionale si uniranno per la prima volta in un progetto comune. Kevin Hays, Thomas Morgan e Jeff Ballard formeranno un trio d’élite che presenterà composizioni originali e reinterpretazioni di classici del genere. L’appuntamento è fissato per le 21:30 presso il Jazz Club nel cuore della città estense, consolidando la collaborazione con ‘Il Gruppo dei 10’. La serata promette un interplay raffinato, guidato dalla sensibilità ritmica di Ballard e dall’esperienza di Hays come pianista e compositore. Tre giganti al cospetto del pubblico ferrarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

