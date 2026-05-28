Ferrara protagonista ai Campionati italiani Parkinson di tennistavolo | doppio titolo per l’associazione Apec

A Cesena si sono svolti i primi Campionati italiani Parkinson di tennistavolo, con 40 partecipanti da tutta Italia. L’associazione Apec di Ferrara ha conquistato due titoli durante la competizione, che si è svolta al Pala Bcc Romagnolo. La manifestazione è stata ufficialmente riconosciuta dalla Federazione italiana tennis tavolo. Nessun dettaglio è stato fornito sui nomi dei vincitori o sui risultati specifici delle partite.

Ferrara sale sul gradino più alto del podio ai primi Campionati italiani Parkinson di tennistavolo, manifestazione ufficialmente riconosciuta dalla Fitet e andata in scena al Pala Bcc Romagnolo di Cesena, dove 40 partecipanti provenienti da tutta Italia hanno dato vita a una giornata di grande. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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