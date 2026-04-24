Tennistavolo largo ai giovani | al Pala De Santis di Terni i campionati italiani

Al Pala De Santis di Terni si svolgono i campionati italiani giovanili di tennistavolo, con una competizione che coinvolge varie categorie di età. Dopo le gare dedicate agli under 19 e under 21, sono in programma le sfide delle categorie under 11, under 13, under 15 e under 17. Gli atleti e le atlete si sfideranno sia nelle gare individuali che in quelle a squadre, sotto l’organizzazione della Federazione e con il supporto di Pryma Colora.

Dopo la prima parte dedicata agli under 19 e agli under 21, saranno gli atleti e le atlete dei settori under 11, under 13, under 15 e under 17 a contendersi i titoli individuali e a squadre dei campionati italiani giovanili presentati da Pryma Colora, scrivi. crea!, organizzati dalla Federazione.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Tennistavolo, un "weekend frizzante" al Pala De Santis di Terni: RISULTATI e FOTOUna frizzante edizione dei campionati italiani giovanili individuali e a squadre under 21 e under 19 si è conclusa al palatennistavolo “Aldo De... In corso a Terni la tre giorni dei campionati italiani Under 21 e Under 19 di tennistavoloDa venerdì 27 febbraio si stanno tenendo al PalaTennistavolo "Aldo De Santis" di Terni, i Campionati Italiani Giovanili Under 21 e Under 19,...