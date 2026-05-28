Fermato al tribunale con un coltello nel giubbotto denunciato

Da agrigentonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di circa 50 anni è stato fermato all'ingresso del tribunale di Sciacca con un coltello nascosto nel giubbotto. Durante i controlli di sicurezza, il metal detector ha segnalato la presenza dell’arma. La vigilanza del palazzo di giustizia ha subito bloccato l’individuo, che è stato denunciato. Nessuno è rimasto ferito.

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Stava per varcare l'ingresso del tribunale di Sciacca con un coltello nascosto nel giubbotto. Il metaldetector, ai controlli di sicurezza, ha fatto scattare l'allarme e la vigilanza del Palazzo di Giustizia ha bloccato un cinquantenne del posto. Sono intervenuti i carabinieri presenti in aula. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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