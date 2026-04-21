Fermato al posto di blocco con un coltello a serramanico nell' auto denunciato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato fermato durante un controllo stradale e trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nell’abitacolo della vettura. Non ha fornito alcuna ragione valida per il trasporto dell’arma. È stato denunciato per il possesso di un’arma non autorizzata.

Un coltello a serramanico occultato all'interno dell'abitacolo della propria autovettura, senza alcun giustificato motivo per essere trasportato. È questa la scoperta che è costata una denuncia a piede libero a un cinquantenne residente a Castro dei Volsci, incappato nella fitta rete di controlli.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Fermato con una scacciacani senza tappo rosso e un coltello a serramanico: denunciato 20enneI carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Villafranca di Verona lo hanno notato che si aggirava con fare sospetto nei pressi... Fermato al posto di blocco con due dosi di cocaina, 38enne denunciatoOltre alla droga, l'uomo aveva nella tasca della felpa del denaro contante, anch'esso sequestrato dagli agenti delle volanti Ha tentennato alcuni... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sicurezza stradale, nuove regole per chi fugge dal posto di blocco: primo arresto in Liguria; Fugge all’alt in A10 con targa di cartone: arrestato motociclista, primo caso a Genova con il nuovo reato; In fuga con un chilo di cocaina, arrestato giovane di Policoro; Volterra, fermato per un controllo stradale: uomo sorpreso a bordo di una vettura rubata. Non si ferma al posto di blocco e si schianta alla rotonda: denunciato un giovaneAl volta positivo all’alcoltest, non si ferma al posto di blocco, ma perde il controllo dell’auto e si schianta alla rotonda. Un giovane di 25 anni è stato denunciato per la fuga davanti all’alt e gui ... linkoristano.it Non si ferma al posto di blocco: caccia al motociclista in fuga a Nocera InferioreNon si ferma all’alt del posto di blocco e fugge con la sua moto. È l’episodio che ha caratterizzato il controllo straordinario organizzato a Nocera Inferiore dalla polizia municipale in ... ilmattino.it Il 19enne di origini romene, fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso l'amico 20enne Vincenzo Iannitti, il cui corpo è stato rinvenuto in una frazione di Sessa Aurunca, a Caserta, ha confessato il delitto. Il ragazzo ha raccontato di aver colpito Vincen x.com Il 19enne di origini romene, fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso l'amico 20enne Vincenzo Iannitti, il cui corpo è stato rinvenuto in una frazione di Sessa Aurunca, a Caserta, ha confessato il delitto. Il ragazzo ha raccontato di aver colpito Vincen facebook