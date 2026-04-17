Piazza Garibaldi fermato con un coltello nella moto | denunciato

Nella notte tra il 17 e il 18 aprile, intorno alle 4 e 30, un uomo è stato fermato dai carabinieri in piazza Garibaldi. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un coltello nascosto sulla moto. L’uomo è stato denunciato per porto di arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i militari per le verifiche e la messa in sicurezza della zona.

Intorno alle 4 e 30 di stanotte, 17 aprile, un uomo è stato fermato dai carabinieri in piazza Garibaldi. Si trovava a bordo di una moto: i militari dell'Arma, insospettiti, hanno perquisito lui e il mezzo e, nascosto su quest'ultimo, hanno trovato un coltello a scatto. Il meccanismo a molla che.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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