Fermate Pontenure-Cadeo Fdi | Il Pd ha scoperto il tema solo dopo la mobilitazione
Il governo ha deciso di mantenere le fermate del treno regionale 3922 a Cadeo e Pontenure, dopo settimane di discussioni e proteste. L’annuncio è arrivato a seguito di una mobilitazione locale che ha coinvolto cittadini e comitati. Il partito di opposizione ha commentato che il Partito Democratico ha preso questa decisione solo dopo che la questione è diventata pubblica e ha suscitato l’attenzione della stampa.
«Prendiamo atto con soddisfazione della decisione di mantenere le fermate del treno regionale 3922 a Cadeo e Pontenure. È una scelta di buon senso che tutela lavoratori, studenti e pendolari e che evita un peggioramento evidente del servizio ferroviario sull’asse della Via Emilia». Lo dichiarano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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