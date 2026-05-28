Fermate Pontenure-Cadeo Fdi | Il Pd ha scoperto il tema solo dopo la mobilitazione

Notizia in breve

Il governo ha deciso di mantenere le fermate del treno regionale 3922 a Cadeo e Pontenure, dopo settimane di discussioni e proteste. L’annuncio è arrivato a seguito di una mobilitazione locale che ha coinvolto cittadini e comitati. Il partito di opposizione ha commentato che il Partito Democratico ha preso questa decisione solo dopo che la questione è diventata pubblica e ha suscitato l’attenzione della stampa.