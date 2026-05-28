Fermate Pontenure-Cadeo Fdi | Il Pd ha scoperto il tema solo dopo la mobilitazione

Da ilpiacenza.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha deciso di mantenere le fermate del treno regionale 3922 a Cadeo e Pontenure, dopo settimane di discussioni e proteste. L’annuncio è arrivato a seguito di una mobilitazione locale che ha coinvolto cittadini e comitati. Il partito di opposizione ha commentato che il Partito Democratico ha preso questa decisione solo dopo che la questione è diventata pubblica e ha suscitato l’attenzione della stampa.

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«Prendiamo atto con soddisfazione della decisione di mantenere le fermate del treno regionale 3922 a Cadeo e Pontenure. È una scelta di buon senso che tutela lavoratori, studenti e pendolari e che evita un peggioramento evidente del servizio ferroviario sull’asse della Via Emilia». Lo dichiarano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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