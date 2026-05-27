Salve le fermate a Cadeo e Pontenure del treno regionale 3922

Il treno regionale 3922 continuerà a fermare alle stazioni di Cadeo e Pontenure anche oltre il 13 giugno. La decisione è stata presa dopo che i pendolari avevano chiesto di mantenere queste fermate, preferendo il treno in partenza alle 17. La Regione Emilia-Romagna ha approvato questa richiesta, confermando la presenza di queste fermate nella programmazione del servizio.

Il treno regionale 3922 continuerà a fermare a Cadeo e Pontenure anche dopo il 13 giugno. La Regione Emilia-Romagna ha accolto l’istanza dei pendolari, che avevano manifestato una preferenza per il treno 3922, in partenza alle 17.33 da Bologna, rispetto al 2482, che parte da Bologna alle 17.50. A. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Si addormenta sul treno, scende dopo diverse fermate e ruba un’auto per tornare a casa: arrestato in provincia di LatinaUn viaggio in treno si è concluso con un arresto per furto aggravato in provincia di Latina.

Com’è lontano il mare: i difficili viaggi tra entroterra e costa toscana. Firenze: 12 fermate di treno e un bus per la VersiliaIl viaggio tra l'entroterra e la costa toscana può risultare complesso, con vari spostamenti necessari per raggiungere le destinazioni.