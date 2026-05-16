In seguito alla notizia della morte di una neonata di un mese avvenuta a Lampedusa, il Partito Democratico ha commentato evidenziando la figura della madre, definendola cristiana. La replica di Fratelli d’Italia non si è fatta attendere, con un intervento che condanna quanto definito come un tentativo di strumentalizzazione. La discussione si concentra sulle modalità di reazione politica a un episodio tragico verificatosi in un contesto di emergenza migratoria, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sul caso specifico.

Sciacallaggio all’ennesima potenza. Persino l’ultimo dramma in mare, la morte per ipotermia di una neonata di un mese dopo lo sbarco a Lampedu sa, viene rimaneggiato dalla sinistra per processare il governo. La piccola, arrivata sull’isola con una motovedetta della Guardia di finanza che ha soccorso 55 persone, tra cui 7 donne e 6 minori, è stata immediatamente portata, insieme alla mamma, al poliambulatorio ma è morta durante il trasporto. Una tragedia che si unisce alla lunga scia di sangue di disperati in balìa di trafficanti senza scrupoli. Vittime delle rotte della morte, altro che speranza. Neonata morta a Lampedusa, Orfini specula: Mel0ni che dice?. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Neonata morta a Lampedusa, il Pd tira in ballo Meloni, “madre e cristiana”. FdI: indegno, non vi fermate di fronte a niente

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