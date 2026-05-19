I carabinieri cercano la testa di Pamela Genini nei terreni di Francesco Dolci | Operazione complessa
Le forze dell'ordine stanno eseguendo una ricerca nei terreni di un sospettato in relazione alla profanazione della tomba di Pamela Genini. I carabinieri stanno cercando la testa della vittima, definendo l'operazione come complessa. Le indagini sono in corso e potrebbero aver fatto progressi significativi in questa fase. Nessuna informazione è stata ancora ufficializzata riguardo ai risultati dell'operazione o all'identità di eventuali responsabili. La vicenda rimane al centro dell'attenzione pubblica e investigativa.
Potrebbero essere arrivate a una svolta le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa dal compagno lo scorso ottobre: i carabinieri, infatti, sono alla ricerca della testa della ragazza in alcune aree rurali di proprietà della famiglia di Francesco Dolci, l’ex compagno della modella attualmente indagato per il reato di vilipendio. A supportare gli agenti, due cani molecolari addestrati per cercare resti umani in superfici complesse. L’operazione, che durerà giorni, è “finalizzata alla ricerca della parte della salma ad oggi non rinvenuta e interesserà alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite”. 🔗 Leggi su Tpi.it
Pamela Genini, caccia a chi ha profanato il cadavere: qualcuno ha lasciato candele sulla tomba
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Profanato il cadavere di Pamela Genini, carabinieri cercano immagini loculo reddit
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