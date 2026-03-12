A Ostia, un uomo si è recato al pronto soccorso con una ferita da arma da fuoco alla gamba destra, spiegando di essersela causata mentre puliva una pistola in casa. Durante le operazioni di accertamento, le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo e rinvenuto nel suo appartamento cinque ordigni. La vicenda si è svolta senza ulteriori incidenti o complicazioni.

Un uomo si è presentato al pronto soccorso Grassi di Ostia con una ferita di arma da fuoco alla gamba destra, affermando di essersela procurata mentre stava pulendo la pistola all’interno della sua abitazione. L’incidente è avvenuto ieri alle 19:30 circa. Contraddizioni nelle dichiarazioni. Tuttavia, incalzato dagli agenti di polizia, l’uomo ha successivamente ritrattato la sua versione dei fatti. L’arma in questione, una Beretta modello 92 calibro 9×19, presentava la matricola abrasa, il che ha sollevato ulteriori sospetti. Ha quindi dichiarato di aver trovato la pistola in strada, tra via Antonio Guarnieri e via Giambattista Bassani, e di essersi ferito accidentalmente durante il maneggio dell’arma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: si presenta in ospedale ferito da colpo arma da fuoco ma viene arrestato, in casa 5 ordigni

