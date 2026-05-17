Napoli 15enne ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba nei pressi di Piazza Mercato
Nella notte, un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba nei pressi di Piazza Mercato a Napoli. Dopo l’incidente, il giovane è stato portato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove si trova sotto cure mediche. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di raccogliere testimonianze per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, non ci sono notizie su eventuali arresti o altri dettagli.
Il ragazzo è stato accompagnato nella notte all’ospedale Vecchio Pellegrini dopo essere stato ferito nei pressi di piazza Mercato. Indagini in corso della Questura. Notte di violenza a Napoli, dove un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba. Il giovane è stato accompagnato intorno alle 3 della scorsa notte al pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini per ricevere le cure necessarie. Secondo quanto riferito dal 15enne, il ferimento sarebbe avvenuto nei pressi di Piazza Mercato, dove alcuni sconosciuti gli avrebbero sparato colpendolo alla gamba. La dinamica dell’accaduto, però, non è stata ancora chiarita e resta al vaglio degli investigatori. 🔗 Leggi su 2anews.it
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