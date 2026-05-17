Napoli 15enne ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba nei pressi di Piazza Mercato

Nella notte, un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba nei pressi di Piazza Mercato a Napoli. Dopo l’incidente, il giovane è stato portato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove si trova sotto cure mediche. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di raccogliere testimonianze per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, non ci sono notizie su eventuali arresti o altri dettagli.

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