Ferella e Cirocco Sinistra Italiana | Costruire presenza la sfida del campo largo dei territori

Da anteprima24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le ultime elezioni amministrative nella provincia di Benevento hanno confermato sindaci e coalizioni già in carica, mantenendo gli assetti politici precedenti.

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Tempo di lettura: 3 minuti Le ultime elezioni amministrative nella provincia di Benevento hanno sostanzialmente confermato sindaci, assetti politici e coalizioni già consolidate. Un dato che merita rispetto democratico, ma che allo stesso tempo apre a una riflessione sincera sul ruolo di Sinistra Italiana nella provincia sannita. – così in una nota Lucio Ferella e Rocco Cirocco di Sinistra Italliana.  Nei comuni al voto, in questa tornata elettorale, non abbiamo espresso candidati a noi direttamente riconducibili. Non è cresciuta, dunque, la nostra presenza nei territori capace di aumentare quella forza necessaria a interpretare le dinamiche delle comunità locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Ferella e Cirocco (Sinistra Italiana): “Costruire presenza, la sfida del campo largo dei territori”
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