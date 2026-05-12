Comunali Sinistra Italiana | Vogliamo costruire il campo largo

La comunità politica di “Sinistra Italiana Piacenza” si è incontrata nella serata dell’11 maggio per discutere delle prossime elezioni amministrative nel territorio piacentino. La riunione si è svolta in seguito alle dimissioni del segretario provinciale e ha visto i partecipanti confrontarsi sulle strategie da adottare. Durante l’incontro sono stati definiti alcuni obiettivi, tra cui la volontà di costruire un campo largo per le sfide elettorali future.

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La comunità politica di “Sinistra Italiana Piacenza” si è riunita nella serata dell'11 maggio per confrontarsi e definire il percorso in avvicinamento alle prossime amministrative nel territorio piacentino, dopo le dimissioni del segretario provinciale Michele Rizzitiello. «A seguito di una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giorgio Baglioni: verso le amministrative 2027, tra centrodestra compatto e crepe nel campo largo Notizie correlate Comunali, il summit del “campo largo” ma senza esponenti della SinistraTempo di lettura: 2 minuti Le forze politiche del campo largo avellinese si riuniranno martedì prossimo per un punto della situazione in vista delle... Avellino, Sinistra Italiana entra nel campo largo: “Alleati leali ma scomodi”Ad Avellino, a ridosso delle amministrative, il campo largo del centrosinistra prende forma tra attriti e diffidenze. Argomenti più discussi: La campagna elettorale entra nel vivo, Fratoianni:Serve un’alternativa credibile a partire dai territori; Vogliamo governare, non solo vincere. Ripartiamo dal programma del 2024; Fratoianni a Chieti, incontro su lavoro e giovani alla Casina dei Tigli; Alleanza Verdi Sinistra punta tutti sui giovani: 14 candidature under 30. Perché la Scozia è più di sinistra dell'Inghilterra? reddit Macello comunale di Modica: due anni di serrata e promesse mancate. L’affondo di Sinistra ItalianaMODICA, 07 Maggio 2026 – Era il maggio del 2024 quando il macello comunale di Modica chiudeva i battenti. Da allora sono passati esattamente due anni, ma i ... radiortm.it