Avellino Sinistra Italiana entra nel campo largo | Alleati leali ma scomodi

A pochi giorni dalle elezioni amministrative, ad Avellino si è assistito a un allargamento del fronte di centrosinistra con l’ingresso di Sinistra Italiana. La formazione ha dichiarato di voler collaborare con alleati leali, anche se non sempre facili da gestire. La situazione si sviluppa tra tensioni e diffidenze, contribuendo a definire il quadro delle alleanze politiche in vista del voto.

Ad Avellino, a ridosso delle amministrative, il campo largo del centrosinistra prende forma tra attriti e diffidenze. Anche Sinistra Italiana si accoda alla coalizione con candidato sindaco Nello Pizza. La scelta arriva dopo giorni di trattative tese e un appello del Partito Democratico. Dentro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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