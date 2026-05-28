Feltrinelli entra ne il Saggiatore | nuova alleanza per l’editoria italiana
Feltrinelli ha acquisito una partecipazione nel capitale de il Saggiatore, casa editrice milanese fondata nel 1958. L’operazione segna un’alleanza tra le due case editrici italiane, con Feltrinelli che ora entra nel capitale de il Saggiatore. La notizia viene resa nota ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul volume di partecipazione o sulle modalità dell’accordo. La collaborazione tra le due realtà editoriali rappresenta un cambiamento nel settore.
Il panorama editoriale italiano si prepara a una nuova svolta: Feltrinelli entra ufficialmente nel capitale de il Saggiatore, storica casa editrice milanese fondata nel 1958 da Alberto Mondadori. L’accordo, annunciato il 27 maggio 2026, prevede l’acquisizione da parte del Gruppo Feltrinelli del 30% della società guidata da Luca Formenton. Una partnership che unisce due nomi fondamentali dell’editoria italiana, accomunati da una lunga tradizione culturale e da una visione condivisa del libro come strumento di crescita sociale e intellettuale. Per Feltrinelli, l’ingresso ne il Saggiatore rappresenta un ulteriore ampliamento del proprio polo editoriale, soprattutto nell’ambito della saggistica di qualità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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