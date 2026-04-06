Il risiko dell’editoria italiana

Nell’ambito dell’editoria italiana si registrano diverse novità: la casa editrice Hoepli è stata posta in liquidazione, mentre il gruppo Gedi ha venduto parte delle sue quote agli imprenditori greci di Antenna Group. Contestualmente, Leonardo Maria Del Vecchio ha acquistato il 30% del quotidiano «Giornale». Questi eventi rappresentano alcuni dei cambiamenti più recenti nel settore editoriale del Paese.

Domanda: che cos’è l’editoria? Chi è un editore? Probabilmente, per molti, il primo pensiero rimonta al mercato librario e alle varie case editrici: Mondadori, Einaudi, Feltrinelli e così via. Poi si pensa alla «linea editoriale» del giornale che ogni mattina noi tutti acquistiamo in edicola o leggiamo online. Per accorgersi, infine, che il panorama si fa via via più vasto ogni volta che si pensa a qualcosa di nuovo: la radio che ascoltiamo in macchina quando andiamo al lavoro, la televisione, i siti, le riviste, i dischi. Una caratteristica importante che accomuna gran parte di questo mondo è il legame con la sfera dell’informazione; ma non è l’unico aspetto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il risiko dell’editoria italiana La Stampa verso Sae. Si sposta il baricentro dell’editoria italianaIl gruppo Gedi ha avviato una trattativa in esclusiva con Sae (Sapere aude editori) per la cessione della Stampa, incluse la testata, gli asset... Impazza il risiko editoria, Angelucci sale al 65% de Il Giornale: Del Vecchio e Gedi in movimento(Adnkronos) – Dal risiko delle banche a quello dei quotidiani: ultima mossa, Il Giornale. No Bullsh*t Money with Andy Hart Crisi editoria trentina e ritardi dell’assessore Spinelli nel sostenere il settoreCrisi editoria trentina e ritardi dell’assessore Spinelli nel sostenere il settore. Paissan: «sono passati 40 giorni dalla presentazione della Piattaforma degli Editori digitali indipendenti volta a ... ilnordestquotidiano.it Il Daily Mail compra il concorrente Telegraph per 500 milioni. Nuovo episodio del risiko dell’editoriaSi prepara un matrimonio ai vertici della stampa conservatrice britannica: Dmgt, casa madre del tabloid Daily Mail, ha firmato un accordo con il gruppo Redbird Imi per l’acquisizione del quotidiano ... affaritaliani.it