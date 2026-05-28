Fei ai giovani pallavolisti | Divertitevi impegnatevi e tenete duro

Notizia in breve

Alessandro Fei, team manager della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e ex campione della nazionale, si trova alle Finali Nazionali Giovanili Under 15 Maschili al Capo di Leuca. Durante l’evento, ha rivolto un messaggio ai giovani pallavolisti, invitandoli a divertirsi, impegnarsi e a non mollare. La competizione si svolge in Salento e coinvolge squadre di tutta Italia.