Fei ai giovani pallavolisti | Divertitevi impegnatevi e tenete duro
Alessandro Fei, team manager della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e ex campione della nazionale, si trova alle Finali Nazionali Giovanili Under 15 Maschili al Capo di Leuca. Durante l’evento, ha rivolto un messaggio ai giovani pallavolisti, invitandoli a divertirsi, impegnarsi e a non mollare. La competizione si svolge in Salento e coinvolge squadre di tutta Italia.
Alessandro "Fox" Fei, team manager della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e storico campione della nazionale italiana, è presente in Salento alle BigMat Finali Nazionali Giovanili Under 15 Maschili, in corso al Capo di Leuca. Al fianco dei giovani atleti della formazione under 15 biancorossa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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