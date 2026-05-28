Fei ai giovani pallavolisti | Divertitevi impegnatevi e tenete duro

Da ilpiacenza.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alessandro Fei, team manager della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e ex campione della nazionale, si trova alle Finali Nazionali Giovanili Under 15 Maschili al Capo di Leuca. Durante l’evento, ha rivolto un messaggio ai giovani pallavolisti, invitandoli a divertirsi, impegnarsi e a non mollare. La competizione si svolge in Salento e coinvolge squadre di tutta Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alessandro "Fox" Fei, team manager della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e storico campione della nazionale italiana, è presente in Salento alle BigMat Finali Nazionali Giovanili Under 15 Maschili, in corso al Capo di Leuca. Al fianco dei giovani atleti della formazione under 15 biancorossa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Maxi incendio a Beinasco, evacuazioni e allerta ai cittadini: “Tenete chiuse le finestre”Nella mattinata del 19 aprile si è sviluppato un incendio di grandi proporzioni in un edificio industriale di via Monginevro, a Beinasco, nell’area...

L’artista Cao Fei: Dash. E i droni come divinitàIn alcune aree del Sud Est asiatico, i droni stanno assumendo un ruolo simbolico nelle pratiche agricole e religiose.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web