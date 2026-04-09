L’artista Cao Fei | Dash E i droni come divinità

In alcune aree del Sud Est asiatico, i droni stanno assumendo un ruolo simbolico nelle pratiche agricole e religiose. I contadini vietnamiti accendono incensi vicino ai droni in segno di rispetto, mentre i monaci thailandesi li benedicono durante cerimonie. Anche in Cambogia, le donne legano nastri rossi ai droni come segno di buon auspicio per i raccolti. Questi gesti riflettono un rapporto tra tecnologia e tradizione nelle comunità locali.

Sono i droni le nuove divinità agricole del Sud Est asiatico: i contadini vietnamiti accendono bastoncini di incenso in loro onore, i monaci thailandesi li benedicono, le donne cambogiane legano a ognuno un nastro rosso di buon auspicio per il raccolto. È un’affascinante esplorazione dell’ agricoltura intelligente e del suo impatto sul mondo la nuova mostra dell’artista cinese Cao Fei, ‘Dash’, aperta alla Fondazione Prada di Milano da oggi al 28 settembre 2026. Per questo nuovo progetto, Cao Fei ha studiato a lungo lo sviluppo della smart agriculture nel Sud-Est Asiatico. Il risultato è nel progetto multimediale, al cui centro campeggia il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’artista Cao Fei: Dash. E i droni come divinità Leggi anche: FEI Endurance Forum 2026, giovani rider scrivono il futuro 1 Marzo: perchè è il Capodanno dei Veneti, bon cao de anoIn Veneto, durante l'epoca della Serenissima, il Capodanno non era celebrato il 1° gennaio come avviene oggi, ma il 1° marzo. Temi più discussi: L’era dell’Agricoltura Intelligente: Cao Fei alla Fondazione Prada; 'Dash' di Cao Fei apre alla Fondazione Prada di Milano; Fondazione Prada, Cao Fei e l’architettura come archeologia del futuro; >>>ANSA/ Pregare i droni, la nuova mostra di Cao Fei. L’artista Cao Fei: Dash. E i droni come divinitàApre oggi la nuova mostra in Fondazione Prada: l’artista ha studiato la smart agriculture nel Sud-Est Asiatico. ilgiorno.it L’agricoltura intelligente di Cao Fei alla Fondazione Prada a MilanoCao Fei trasforma campi e macchine in un 'sito archeologico' per riflettere su tecnologia, lavoro e spiritualità nell'era dell'agricoltura intelligente ... viaggiamo.it >>>ANSA/ Pregare i droni, la nuova mostra di Cao Fei. Con 'Dash' la smart agriculture entra alla Fondazione Prada #ANSA x.com Alla Fondazione Prada di Milano una mostra multimediale dell'artista cinese Cao Fei che esplora il rapporto tra terra e comunità rurali. Servizio di Massimiliano Chiavarone https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2026/04/mondo-rurale-e-high-tech-il-raccont - facebook.com facebook