Maxi incendio a Beinasco evacuazioni e allerta ai cittadini | Tenete chiuse le finestre

Nella mattinata del 19 aprile si è sviluppato un incendio di grandi proporzioni in un edificio industriale di via Monginevro, a Beinasco, nell’area torinese. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno disposto l’evacuazione di alcune zone limitrofe. Le autorità hanno invitato i residenti a mantenere chiuse le finestre e a seguire gli aggiornamenti sulle condizioni dell’incendio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fiamme in un’area industriale di via Monginevro. Un violento incendio è divampato nella mattinata di oggi, 19 aprile, all’interno di un edificio industriale situato in via Monginevro, a Beinasco, nell’area torinese. Sul posto sono intervenute 7 squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, con l’obiettivo prioritario di circoscrivere le fiamme ed escludere la presenza di persone coinvolte all’interno della struttura. Evacuazioni precauzionali nelle abitazioni vicine. A scopo preventivo è stata disposta l’ evacuazione di alcuni edifici residenziali nelle immediate vicinanze del rogo, per garantire la sicurezza dei residenti e facilitare le operazioni dei soccorritori.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maxi incendio a Beinasco, evacuazioni e allerta ai cittadini: “Tenete chiuse le finestre” Notizie correlate Torino, maxi incendio a Beinasco: evacuate case vicine. Sindaco: “Tenete chiuse le finestre”(Adnkronos) – Un maxi incendio è scoppiato oggi all’interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco (Torino). Incendio nell’area trattamento rifiuti, evacuato un asilo. I sindaci: “Tenete le finestre chiuse”La Spezia, 24 marzo 2026 – Un incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti dell’azienda Specchia Service ha interessato la zona industriale al... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Iran-Usa, alta tensione tra Hormuz e uranio: Senza una svolta, guerra può riprendere. Maxi incendio a Beinasco: in fiamme la Speed Service in via FrejusMaxi incendio, questa mattina (domenica 19 aprile) in via Frejus 1 a Beinasco. Il rogo è divampato all’interno dell’azienda di trasporto merci Speed Service, nella zona industriale del centro ... ecodelchisone.it Torino, enorme rogo scoppia a Beinasco: scatta l'evacuazione delle case vicineUn incendio spaventoso ed enorme quello divampato nella mattinata del 19 aprile a Beinasco, tale da spingere le autorità ad avviare l’urgente evacuazione di alcune abitazioni vicine al luogo del rogo. notizie.it