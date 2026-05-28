L’Italia ha vinto 3-1 contro la Turchia in un’amichevole a Cavalese. Fefé De Giorgi ha commentato gli esordi di Mati e Orioli come interessanti, sottolineando la necessità di lavorare sulla trasformazione e sulla condizione fisica. La squadra ha mostrato miglioramenti, ma il tecnico ha evidenziato aspetti da potenziare prima di competizioni ufficiali. Il match ha segnato l’inizio della stagione con una vittoria significativa.

L’Italia ha aperto la stagione con una bella vittoria contro la Turchia nell’amichevole andata in scena a Cavalese. La nostra Nazionale di volley maschile si è imposta per 3-0 di fronte al proprio pubblico, rodando alcuni meccanismi con diversi giovani in vista della Nations League che ci accompagnerà durante l’estate e degli Europei di settembre. Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita ai canali federali: “ Queste partite ci danno l’opportunità di mettere in campo quello che abbiamo provato in allenamento. Chiaramente in questa fase abbiamo lavorato tanto e quindi anche fisicamente non siamo al 100%. Come ho detto ai ragazzi queste gare sono opportunità per loro dal punto di vista tecnico e di adattamento a situazioni diverse”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fefé De Giorgi: “Mati e Orioli, esordi interessanti. Lavoro da trasformazione e condizione fisica da migliorare”

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