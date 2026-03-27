Fefe De Giorgi, allenatore della Nazionale maschile di pallavolo, ha inviato un messaggio di auguri a Rino Gattuso in vista della finale playoff di martedì. Durante un intervento pubblico, De Giorgi ha affermato che la squadra è pronta a sostenere Gattuso e ha rivolto un augurio di buona fortuna. Non sono state rese note altre dichiarazioni o dettagli relativi alle rispettive attività.

L'allenatore della Nazionale maschile di pallavolo saluta così Rino Gattuso in vista della cruciale finale playoff di martedì: "Tutti noi siamo pronti a sostenervi e vi facciamo un grosso in bocca al lupo!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non dico nulla a Gattuso, ma...": l'augurio di Fefe De Giorgi per la Nazionale

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