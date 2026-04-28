Durante la presentazione delle Nazionali italiane di volley, Ferdinando De Giorgi ha parlato della sua filosofia di allenamento, sottolineando che non bisogna temere troppo la vittoria. Ha anche fatto riferimento a una discussione con l’ex allenatore, confermando di essere in accordo con alcune sue idee. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sul modo di affrontare le competizioni, senza entrare in dettagli specifici sulle strategie o sul futuro immediato della squadra.

Ferdinando De Giorgi è intervenuto durante la presentazione delle Nazionali Italiane di volley in vista dell’estate 2026, che si aprirà tra giugno e luglio con la Nations League (prestigioso torneo internazionale itinerante, di cui le azzurre sono campionesse in carica) e che proseguirà a settembre con gli Europei, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I Campioni del Mondo sono pronti per tornare in campo. Il tecnico pugliese ha fatto un punto della situazione: “ Dietro ai grandi successi c’è sempre un grande lavoro. La mentalità delle squadre che vogliono continuare a vincere fa la differenza. Sono d’accordo con quello che ha detto Julio sul fatto che dobbiamo pensare e ricominciare come se avessimo perso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fefé De Giorgi detta la via: “Non dobbiamo avere l’angoscia di vincere. D’accordo con Velasco…”

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