Durante l'udienza del mercoledì in Vaticano, un sacerdote di Martina Franca è svenuto a causa del caldo. La scena si è verificata nella piazza durante l’incontro con il papa. Il sacerdote è stato soccorso dal personale presente, incluso un intervento di un rappresentante della Chiesa. Nessun altro dettaglio sulla sua condizione o sulle eventuali conseguenze dell’incidente.

Udienza papale in Vaticano stamattina. Nella calda mattinata, l'abbinamento con l'emozione per trovarsi di fronte il pontefice ha fatto svenire un pellegrino, specificamente un sacerdote di Martina Franca. Lo ha soccorso proprio Leone XIV, la situazione è poi tornata alla normalità e il prete svenuto è stato accompagnato a svolgere gli accertamenti del caso. (immagine: tratta da trasmissione diretta tv) . 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Udienza del mercoledì: sviene per il caldo, prete pugliese soccorso dal papa Piazza San Pietro

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Si parla di: Sviene per il caldo durante l'udienza a S. Pietro, il Papa lo soccorre.

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