La Federal Reserve ha annunciato che potrebbe aumentare nuovamente i tassi di interesse a causa dell’inflazione ancora elevata. I funzionari hanno indicato che sono pronti a intervenire per contenere i prezzi, lasciando intendere che ulteriori rialzi sono possibili. La decisione arriva dopo mesi di segnali di persistente aumento dei costi, con le politiche monetarie che restano in primo piano.

La Federal Reserve serra i ranghi e lancia un messaggio chiaro ai mercati: la lotta all'inflazione è tutt'altro che conclusa. A poche ore dalla pubblicazione dell'indice PCE (le spese per consumi personali), uno degli indicatori sui prezzi più monitorati dalla banca centrale americana, si moltiplicano le dichiarazioni di cautela e fermezza da parte dei principali esponenti della Fed. I verbali dell'ultima riunione hanno già rivelato che la maggioranza del comitato è pronta a valutare una nuova stretta monetaria se il carovita non dovesse rallentare, mantenendo per ora i tassi fermi tra il 3,5% e il 3,75%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fed, l’inflazione fa paura: funzionari pronti a nuovi rialzi tassi

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