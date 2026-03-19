La Fed tiene tassi fermi ma è allarme inflazione

Durante la riunione di ieri, la Federal Reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, mentre ha espresso preoccupazione per l'inflazione. Nessuna modifica è stata apportata alle politiche monetarie, nonostante le tensioni legate all’andamento dell’economia statunitense. La discussione si è concentrata sulla stabilità economica e sulle possibili ripercussioni dell’attuale scenario inflazionistico.

L'incertezza sul futuro dell'economia statunitense è stato il tema principale della riunione di ieri della Federal Reserve. Il risultato non ha sorpreso, infatti il Comitato ha votato 11 a 1 per mantenere il tasso di riferimento sui fondi federali ancorato in un intervallo tra il 3,5% e il 3,75%. L'unico contrario è stato Stephen I. Miran, membro del Consiglio nominato dal presidente Trump lo scorso anno, che, per la quinta volta di fila, si è espresso a favore di un taglio. Il punto non è stata la non decisione', ma il discorso di Powell. Per prima cosa, sono state alzate le previsioni di crescita americana per il 2026 al 2,4%. Ritoccate al rialzo anche quelle per l'inflazione, attesa quest'anno al 2,7%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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